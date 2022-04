Spaltende Rolle

»Warum erheben wir uns nicht, legen Konflikte beiseite und kommen in dem Land der Einheit und des kulturellen Pluralismus zusammen, das wir 1920 gemeinsam geschaffen haben«, sagte der maronitische Patriarch, Kardinal Bechara Rai, in einer am Ostersamstag veröffentlichten Botschaft. Die anstehenden Parlaments- und Präsidentschaftswahlen sollten als »Chance für einen Wandel« begriffen werden.

Die zunächst wohlklingenden Worte sind in Wahrheit die Fortführung einer seit über einem Jahr durch Rai verfolgten Kampagne, die sich gegen die Hisbollah, laut Umfragen weiterhin die populärste libanesische Partei, richtet. Auch in seiner Osterbotschaft machte der Führer der mit Rom unierten maronitischen Kirche unmissverständlich klar, worum es ihm geht: Die Hisbollah, in den Augen großer Teile der libanesischen Gesellschaft einziger Garant gegen einen erneuten israelischen Angriff, soll entwaffnet werden. So rief Rai dazu au...