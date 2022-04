Gegründet 1947 Sa. / So., 16. / 17. April 2022, Nr. 89

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Im Herbst werden die Schweinchen gezählt Pierre Deason-Tomory Samstag, 9. April Ich lese, dass ein deutsches Flugzeug in Costa Rica beim Landeanflug in zwei Teile zerbrochen ist. Bitte? Nein, es war eine DHL-Maschine, kein Flugzeug der Bundeswehr. Das wäre schon beim Start auseinandergefallen. Sonntag, 10. April Die grüne Bundesfamilienministerin Anne Spiegel soll zurücktreten, sagt die Union, weil sie nach der Flutkatastrophe letztes Jahr in Rheinland-Pfalz nicht ministriert hat, sondern in den Urlaub gefahren ist. Wo ist das Problem? Hätte der frühere CSU-Verkehrsminister Andreas Scheuer seine ganze Amtszeit hindurch Urlaub gemacht, dann hätte er keine 760 Millionen versenkt. Die Süddeutsche Zeitung enthüllt, dass Konrad Adenauer systematisch die SPD ausspionieren ließ. Dazu der Spiegel: »Deren Generalsekretär Kevin Kühnert fordert nun Konsequenzen.« Richtig. Ich finde auch, dass der Adenauer endlich zurücktreten sollte. Montag, 11. April Oha, Anne Spiegel muss tatsächlich ihren Posten räumen. Sie hatte versehentlich b...

Artikel-Länge: 3308 Zeichen

