Ankara erhöht Spannungen

Nur einen Monat ist es her, da versprachen sich der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan eine »positive Agenda« und Interessenausgleich zwischen den beiden Staaten. Das Schlachten in der Ukraine schienw beiden die Erkenntnis vermittelt zu haben, dass Diplomatie und die Suche nach Gemeinsamkeiten zwischen Nachbarn nützlicher seien als Kriegsgeschrei. Nun klagt der griechische Generalstab, dass türkische Kampfjets allen Friedenssignalen aus Ankara zum Trotz erneut in den griechischen Luftraum eingedrungen und mit ihrem Einsatz Inseln in der östlichen Ägäis bedroht hätten. »Provokation und Spannung« seien, mal wieder, von seiten der Türkei erhöht worden.

Die »provokanten Einsätze« der türkischen Luftwaffe hätten zugenommen, im Moment sei keine Rede mehr von Erdogans und Mitsotakis’ fast schon historischem Appell, gemeinsame Probleme auch gemeinsam zu lösen, berichteten zu Beginn der Woche griechische ...