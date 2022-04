Relativ kluge EZB

Die fünf Wirtschaftsforschungsinstitute legen jedes Jahr im Frühjahr und im Herbst eine gemeinsam erstellte Lageeinschätzung der Konjunkturentwicklung in Deutschland vor. In den Wirtschaftsteilen der Zeitungen und in den sonstigen Medien wird das normalerweise umfangreich abgefeiert, besonders dann, wenn die klugen Volkswirte sagen, dass die Löhne die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen »Wirtschaft« bedrohen. Dieses Mal war die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industriekonzerne im Urteil der fünf Institute von anderem bedroht, nämlich von einem Energieembargo der EU gegenüber Russland. Das würde, so sagten sie, in Deutschland 400.000 Industriearbeitsplätze kosten, das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr auf unter zwei Prozent senken und im nächsten Jahr zu einer Rezession von minus 2,2 Prozent führen. Langfristig wäre ein solches Embargo viel schädlicher als der krä...