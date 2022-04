Lautstark Luft machen

In zwei Tarifverhandlungsrunden für bundesweit rund 330.000 Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst gab es bisher von seiten der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände kein Entgegenkommen. Nicht einmal angedeutet hätten sie Kompromisslinien in Fragen der Entlastung, Verbesserung der Bedingungen sowie Aufwertung der Berufe, kritisierten Gewerkschafter am Mittwoch in einer Stellungnahme. Konsequenz: Kollegen machten sich lautstark Luft, Warnstreiks – in Sachsen zumindest.

»Die Verhandlungskommission des Arbeitgeberverbandes hat nicht verstanden, welche enormen Aufgabenverdichtungen unsere Kolleginnen und Kollegen täglich erleben. Wenn die Vorbereitungszeit pädagogischer Arbeit als Freizeitaktivität abgetan wird, ist das eine Provokation, auf die wir antworten müssen«, sagte der Dresdner Verdi-Bezirksgeschäftsführer Daniel Herold vor dem Streik. »Unsere Mitglieder sind wirklich verärgert und auch bereit, sich für ein gutes Verhandlungsergebnis we...