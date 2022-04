Eskalationsstrategen machen Druck

Kurz vor den Osterfeiertagen hat der Teil der Ampelkoalition und der parlamentarischen Opposition, der im Verbund mit einem großen Teil der Medien für die Lieferung von »schweren Waffen« an die Ukraine trommelt, den Druck auf das Kanzleramt erhöht. An die Spitze setzte sich die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP), die am Dienstag mit den Ausschusschefs Michael Roth (SPD, Auswärtiges) und Anton Hofreiter (Grüne, Europa) im westukrainischen Lwiw gewesen war. Im Anschluss hatten sich die drei unisono für die Ausweitung der Waffenlieferungen an die Ukraine ausgesprochen.

Strack-Zimmermann ging Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) dabei bemerkenswert offen an. Sie wolle in der Regierung die Frage nach Waffenlieferungen diskutieren, vermisse aber eine klare Haltung des Kanzlers, sagte sie am Donnerstag im Deutschlandf...