Jenseits von Gut und Böse

Treffen im Kino seltsame Charaktere, sentimentale Augenblicke und exzessive Gewalt aufeinander, ist man oft genug in einem japanischen Anime gelandet. So auch bei »Gekijouban Jujutsu Kaisen 0«, dem Prequel der gleichnamigen TV-Serie. Ausgerechnet ein südkoreanischer Regisseur – in diesem Fall Seong Hu Park (»Pokémon Generations«, »The God of High School«) – setzt bei seinem Spielfilmdebüt im sich vorrangig an ein adoleszentes Publikum wendenden Genre des Shonen Manga in puncto surrealer Bildgewalt neue Maßstäbe.

Auf der renommierten Tokyo Jujutsu High School werden junge Magietalente in der Kunst ausgebildet, Flüche zu besiegen. Zu den neuesten Mitgliedern gehört der junge Yuta Okkotsu (Megumi Ogata), de...