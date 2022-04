Der Krieg im Kopf

»Mehr als mich hat sie, meine Mutter, Rosa Chitula, Angola geliebt, ist für ihr Land in den Kampf gezogen.« Worte der Tochter Vitória Queiroz da Fonseca über ihre Mutter, eine Soldatin im angolanischen Bürgerkrieg, der von 1975 bis 2002 wütete.

»Schwerkraft der Tränen« heißt das lesenswerte Romandebüt von Yara Nakahanda Monteiro. Die 1979 im angolanischen Huambo geborene, in Portugal aufgewachsene Autorin studierte Drehbuchschreiben und zeitgenössische Kunst, hält an Universitäten regelmäßig Vorträge über Feminismus und afro-europäische Identitäten und Narrative. Was seinen Widerhall im Roman findet: Protagonistin Vitória unterstreicht gleich zu Beginn, dass sie eine Frau und schwarz ist. In Portugal wuchs sie ...