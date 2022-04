Absage an Washington

Trotz Einspruchs der USA scheinen Griechenland, Israel und Zypern an ihrem Eastmed-Projekt festhalten zu wollen. Durch die geplante Unterwasserpipeline soll Erdgas aus den israelischen und zyprischen Vorkommen im östlichen Mittelmeer nach Südeuropa geleitet werden. Seit dem Abschluss einer Rahmenvereinbarung zwischen den drei Staaten im Januar 2020 ist das Vorhaben allerdings noch nicht weit vorangekommen. Angeblich laufen Untersuchungen, um einen optimalen Verlauf der Pipeline festlegen zu können.

Am 10. Januar war eine Stellungnahme aus dem US-Außenministerium bekannt geworden, die eine klare Absage an das Projekt enthielt. Autor des Papiers soll der in Israel geborene Diplomat Amos Hochstein sein, der von US-Präsident Joseph Biden im August 2021 zum Berater für Energiesicherheit ernannt wurde. Eindeutige Ablehnung des Vorhabens bekundete auch die Staatssekretärin für Politische Angelegenheiten im Außenministerium, Victoria Nuland, bei ihren Besuchen in ...