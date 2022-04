Wasserwerfer in Jakarta

Die Versorgung mit Grundnahrungsmitteln wird in zunehmendem Maß kritisch, und die politische Führung will womöglich mit Tricks dem Staatschef eine dritte Amtszeit sichern – die Stimmung in Indonesien ist angespannt. Mit Wasserwerfern und Tränengas ging die Polizei zu Wochenbeginn in der Hauptstadt Jakarta gegen Demonstrierende vor. Laut Medienberichten zogen am Montag etwa 2.000 Studenten Richtung Parlament – aber auch in anderen Teilen des Inselstaates gab es Proteste. Das mit 274 Millionen Einwohnern bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt ist mit einigem Abstand größte Volkswirtschaft innerhalb des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN – und steckt in der Krise.

Die Inflation steigt, die Preise für Speiseöl haben sich zuletzt – bedingt durch den Krieg in der Ukraine – verdoppelt. Der Grund ist allerdings nicht, dass Indonesien Sonnenblumenöl aus der Ukraine importieren würde, sondern dass die Nachfrage nach Palmöl rasant gestiegen ist – und das L...