Zweibeinerfabrik

Einen wunderschönen guten Morgen! Kommt Zeit, kommt Brasileirão. In Brasilien hat die Meisterschaft begonnen. Die Série A endet am 9. Dezember. Es partizipieren wie üblich zwanzig Teams. Die ersten sechs qualifizieren sich für die Copa Libertadores, die folgenden sechs für die Copa Sud­a­mericana, die letzten vier steigen ab. Wer auf den Rängen 13 bis 16 landet, hat die Höchststrafe erwischt: das Mittelmaß! Das verzeihen die »Torcedores«, wie die Fußballfanatiker in Brasilien genannt werden, niemals.

Der Brasileirão ist eine Lebendzweibeinerfabrik für die Geldmagnaten der europäischen Klubs. Tribünen und Trainingsgelände sind überlaufen von sogenannten Talentscouts.

Manche au...