Zum Inhalt dieser Ausgabe | »Aus bereits verwundbaren Ländern fließen weitere Mittel« IWF finanziert mit Strafzinsen für Krisenstaaten immer größeren Teil seines Budgets. Ein Gespräch mit Kristina Rehbein Henning von Stoltzenberg Mehr als 150 Organisationen, darunter auch Ihr Entschuldungsbündnis, fordern vom Internationalen Währungsfonds, IWF, seine Politik der Zinsaufschläge zu beenden. Was ist der aktuelle Anlass? Durch die dramatischen Auswirkungen der coronabedingten Rezession sind viele Entwicklungs- und Schwellenländer auf Hilfsfinanzierungen des IWF angewiesen. 2021 stach Argentinien besonders hervor, da es besonders hoch beim IWF verschuldet und daher von den Zinsaufschlägen besonders betroffen war. Da es sich 2021 nur um wenige Länder handelte, haben einflussreiche IWF-Mitgliedstaaten, darunter Deutschland und die USA, das Thema nicht ernstgenommen. Durch die Pandemie steigt nun die Anzahl der betroffenen Länder. Die Erholung vieler Entwicklungsländer von der Pandemie ist im April 2022 bereits sehr fragil und wird von der weiterhin ungleichen Impfverteilung sowie einer bedrückenden Schuldenlast bedroht. Hinzu kommen nun die weltwirtschaftlichen Auswirkungen des russischen ...

Artikel-Länge: 4018 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen