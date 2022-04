Biden blitzt ab

Indien will seine guten Beziehungen zu Russland nicht schleifen lassen – Washington muss weiter um die Gunst Neu-Delhis werben: US-Präsident Joseph Biden versuchte am Montag (Ortszeit) erneut Indiens Premier Narendra Modi gegen Moskau in Stellung zu bringen – und ist abgeblitzt. Bei einem virtuellen Gespräch hatte er Modi nahelegen wollen, es sei nicht »im Interesse Indiens«, seine Energieimporte aus Russland zu erhöhen. Gleichzeitig musste die Sprecherin des Weißen Hauses, Jennifer Psaki, im Anschluss auf einer Pressekonferenz klarstellen, dass die indischen Ölexporte aus Russland »keine Verletzung der Sanktionen« darstellen würden. Die indische Nachrichtenagentur ANI sah in dem Statement am Dienstag eine »große Wende im Ton zu Indiens Energieimporten aus Russland«.

Nicht nur Biden und Modi sprachen miteinander: Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar und Verteidigungsminister Rajnath Singh sowie ihre US-Amtskollegen Antony Blinken und Lloyd Au...