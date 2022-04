Wiederauferstehung nicht wahrscheinlich

Ausgerechnet in der Woche vor dem christlichen Osterfest, an dem nach biblischer Überlieferung der gekreuzigte Jesus Christus von den Toten auferstanden sein soll, ist es offiziell: Mitglieder der Amtskirchen stellen hierzulande nicht mehr die Bevölkerungsmehrheit. Der Sozialwissenschaftler Carsten Frerk von der Forschungsgruppe Weltanschauungen in Deutschland (Fowid) erkennt in der Entwicklung eine »historische Zäsur«, wie dpa am Dienstag berichtete. Erstmals seit Jahrhunderten sei es nicht mehr »normal«, hierzulande Kirchenmitglied zu sein, so Frerk weiter. Waren im vergangenen Jahr noch 51 Prozent der Bevölkerung katholisch oder evangelisch, ist nun der eine Punkt über der 50-Prozent-Marke Geschichte.

»Evangelisch oder katholisch?« An dieser Frage nach der Konfession entschied sich lange viel in Deutschland. Mit der Beantwortung wurde nicht nur ein Bekenntnis zu einer der beiden großen christlichen Konfessionen abgegeben, sondern es wurden auch sehr unt...