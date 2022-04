Der große Gewinner

Fünf Punkte aus fünf Spielen – so sieht im nun anstehenden Saisonendspurt die Minimalanforderung an Fußballdrittligist 1. FC Magdeburg aus, um den Aufstieg zu schaffen. Nach vier sieglosen Auftritten war der phasenweise schon gewaltige Vorsprung des Spitzenreiters zuletzt doch beträchtlich zusammengeschmolzen, aber mit dem 4:2-Heimerfolg gegen Viktoria Köln am Sonnabend fand der 1. FCM nun wieder in die Spur.

»Es gab für die vier sieglosen Spiele nicht den einen Grund. Wir spielen seit Wochen guten Fußball, das ist eben manchmal so. Aber es gibt da eine Sache, die dir immer hilft: das 1:0«, dozierte Trainer Christian Titz nach dem Abpfiff. Denn ebendieses war seiner Elf gegen die Kölner früh gelungen. Gerade einmal fünf Zeigerumdrehungen hatte es gegeben, ...