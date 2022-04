Bewährtes Instrument

Es ist das Jahr 2022, zwei Jahre Pandemie liegen hinter uns, die Industrie muss die Umstellung hin zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaftsweise schaffen. Bundesweit finden aktuell Betriebsratswahlen statt, wo auch rechte Listen antreten. Da ist es für den einen oder anderen mal wieder an der Zeit zu fragen: »Brauchen wir die Gewerkschaften noch?« Das wollte jedenfalls der Redakteur der Frankfurter Rundschau Claus-Jürgen Göpfert wissen und lud am Sonntag Hans-Jürgen Urban, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstands der IG Metall, in den »Club Voltaire« in Frankfurt am Main ein. Den Nutzen von Gewerkschaften wollten sich auch an die 30 Besucher und zahlreiche Onlinezuschauer bestätigen lassen.

Für Urban sind die angesprochenen Probleme nicht neu. Entsprechend routiniert antwortete er: In der Pandemie sei die gewerkschaftliche Arbeit sehr schwer gewesen. Es gebe Betriebe, in denen zwei Jahre lang keine Betriebsversammlungen stattgefunden hätten. Da Gewerkschafts...