Acht Jahre Arbeitskampf

Ein großes Ziel erfordert einen langen Atem. »Unser erster Streik war der 3. Juni 2014«, sagte Tim Schmidt, Gewerkschaftssekretär bei Verdi in Nordrhein-Westfalen. Als er am Montag morgen mit junge Welt telefoniert, hält er am Logistikzentrum DUS2 des Onlineversandhauses Amazon in Rheinberg im Nordwesten des Ruhrgebiets die Stellung. Hier und im 70 Kilometer weiter östlich gelegenen Werne sind Beschäftigte des US-Konzerns bis einschließlich Gründonnerstag aufgerufen, ihre Interessen mit einem befristeten Ausstand durchzusetzen. Seit einer gefühlten Ewigkeit kämpfen sie dafür, dass der Internetgigant die Flächentarifverträge des Einzelhandels in NRW und gesonderte Bestimmungen für »gute und gesunde Arbeit« anerkennt.

Bisher hat Amazon noch jeden der bundesweit inzwischen in die Hunderte gehenden Arbeitskämpfe auf Gutsherrenart ausgesessen. »Die Bosse kokettieren ja gerne damit, ein Glatteis wäre allemal schlimmer ein Streik«, bemerkt Schmidt. »Das ist natür...