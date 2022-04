Anklagen am Fließband

Am Wochenende gingen Kurdinnen und Kurden in mehreren deutschen Städten auf die Straße, um vor einem erneut drohenden Großangriff der türkischen Armee auf die Kurdistan-Region des Irak zu warnen. Auch Ankaras Drohnenangriffe in Nordsyrien wurden thematisiert. Trotz vollmundig verkündeter »werteorientierter« Außenpolitik schweigt die Bundesregierung zu solchen völkerrechtswidrigen Attacken ihres NATO-Partners. Derweil werden kurdische Aktivisten, die in Deutschland Proteste gegen Ankaras Kriegspolitik organisieren, geradezu im Fließbandverfahren als vermeintliche Terroris...