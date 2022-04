Das letzte Hurra

Politik ist unser Schicksal. Aber lieben muss sie niemand, das Leben ohne Politik hat ein eigenes Recht; darum geht es heute. USA, 1950er Jahre: Frank Skeffington ist schon seit langem Bürgermeister einer Stadt an der Ostküste. Als Sohn von Einwanderern hat er sich hochgearbeitet und baut auf traditionelle Werte. Diese werden allerdings in Frage gestellt, als er in einem letzten Wahlkampf gegen den unerfahrenen McCluskey antreten muss. Ein bemerkenswerter Politfilm, der sich und sein Thema aber wiederum auch nicht zu ernst nimmt: Denn Politik ist zwar unser Schicksal, aber lieben muss man sie nicht. Regie: John Ford. Mit Spencer Tracy. USA 1958.

Arte, 20.15 Uhr

Wo die grünen Ameisen träumen

Mi...