Das lange 20. Jahrhundert

Der Dozent traf Herrn Groll am Marchfeldkanal. Er sei 30 Kilometer quer durch Wien gefahren, vom hügeligen Schloss Schönbrunn bis in die entrischen Gründe jenseits der Donau. »Wo werde ich meinen Groll wohl finden? An der Donau oder am Marchfeldkanal, irgendwo am Wasser, dachte ich. Guten Tag, geschätzter Freund. Was tragen Sie denn da in der Hand?«

»Einen Kranz Braunschweiger«, erwiderte Groll. »Für Emil, meinen Freund.«

»Sie füttern einen Biber mit fetter Wurst?«

»Für Emil scheue ich keine Kosten. Seit die Inflation galoppiert, frisst halb Floridsdorf Braunschweiger.«

»Ich dachte, Biber ernähren sich von jungen Bäumen.«

»Das stimmt auch, aber Emil ist ein vorstädtischer Biber. Da darf man nicht wählerisch sein.«

Er habe im Fernsehen die Kriegsanalyse eines hohen österreichischen Militärtheoretikers namens Hofbauer gesehen, sagte der Dozent. »Beklemmend, aber aufschlussreich.«

»Die österreichischen Militäranalysten zählen zu den besten ihres Fachs«, erwiderte G...