Boykottopfer des Tages: Rainer Maria Woelki

Hosianna, rief das Volk und brach Zweige von den Palmen, legte sie dem umjubelten Ankömmling, der auf einem Esel einritt, auf den Weg. So jedenfalls lief nach biblischer Überlieferung der Einzug Jesu Christi nach Jerusalem, den die Christenheit am Sonntag, dem Palmsonntag, feierte. Für den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki war der Start in die Karwoche wohl eher ein Ritt auf der Rasierklinge. Bei der von ihm zelebrierten Messe im Kölner Dom sah er sich mit einer mindestens unangenehmen Boykottaktion konfrontiert.

Aus Protest gegen den Kirc...