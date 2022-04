Isolation sieht anders aus

Der kubanische Präsident Miguel Díaz-Canel hat am Freitag (Ortszeit) die Resolution der UN-Generalversammlung kritisiert, mit der Russland aus dem UN-Menschenrechtsrat ausgeschlossen wurde. Auf seinem Twitter-Account wies der Staatschef darauf hin, dass Russland »unverzichtbar sei, um eine wirksame, gerechte und friedliche diplomatische Lösung zu erreichen, die die aktuelle Krise in Europa dringend« erfordere. Ausschlüsse seien dagegen kontraproduktiv und würden »die Glaubwürdigkeit und die Fähigkeit des internationalen Systems in Frage stellen, Frieden zu schaffen«, erklärte Díaz-Canel. Er fügte hinzu, dass »mit dieser Entscheidung ein gefährlicher Präzedenzfall geschaffen und der Konflikt in der Ukraine weiter verschärft« wird.

Die Resolution war auf starken Druck der USA auf die UN-Mitgliedstaaten mit 93 Stimmen bei 24 Gegenstimmen und 58 Enthaltungen angenommen worden. Wie Pedro Luis Pedroso Cuesta, ständiger Vertreter Kubas bei der UNO, mitteilte, war...