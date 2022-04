Radlerkorso fordert Rückbau

»Legen Sie entspannt die Hände in den Schoß«, hatte Felix Reifschneider in Richtung des Senats getönt. Der Bund sei »im Fahrersitz«, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag während der von den Liberalen anberaumten aktuellen Stunde im Berliner Abgeordnetenhaus zum geplanten Weiterbau der A 100. Weil der Bund diesen über die Köpfe der Berlinerinnen und Berliner hinweg forcieren will, demonstrierten am Freitag etwa 1.000 Menschen per Fahrradkorso vom Bundesverkehrsministerium zum Ostkreuz für einen Rückbau. Dazu aufgerufen hatte ein breites Bündnis von Nichtregierungsorganisationen, Fahrradinitiativen und politischen Gruppen. Zuvor hatte das FDP-geführte Bundesministerium weiter Fakten geschaffen und am 30. März mitgeteilt, dass die Ausschreibung für den 17. Bauabschnitt vom Treptower Park bis zur Storkower Straße erfolgt sei.

Katalin Gennburg, Sprecherin für S...