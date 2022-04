Fragwürdiger Vorfall

Es scheint eine neue Eskalationsstufe seitens des westlichen Kriegsbündnisses zu sein: Am Donnerstag abend verlas der serbische Regierungschef Aleksandar Vucic im nationalen Fernsehen den Bericht eines Piloten von einem Flug Belgrad–Moskau. Demnach sei ein Kampfjet vermutlich eines NATO-Landes unter dem Bauch eines Zivilflugzeugs der Air Serbia geflogen, um in den russischen Luftraum einzudringen. Vucic verkündete, offizielle Anfragen an Russland und die NATO über diesen Vorfall zu richten: »Wir werden sehen, wer so schlau ist, mit seinen Kampfjets die zivile Luftfahrt zu gefährden. Vielleicht war es ein Unfall, es wäre gut, das zu erfahren. Wir haben genaue Koordinaten, wo dieses Flugzeug aufgetauc...