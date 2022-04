Grandiose Finanzsanktionen

Das kurze Hin und Her, das die Bundesregierung und die anderen EU-Regierungen über die Bezahlung russischen Gases in Rubel aufführten, war eine Farce. Kurz zur Erklärung: Den Importeuren von Gas und Rohöl ist es egal, in welcher Währung sie die Rechnung begleichen, solange der Umrechnungskurs stimmt. Wenn der Umtausch der Währung von einer Bank vorgenommen wird, die dem Gas- oder Öllieferanten selbst gehört und die damit auch das Währungsrisiko übernimmt, ändert sich für die Gasimporteure nichts. Um in Rubel zu bezahlen, brauchen sie nichts weiter als ein Rubel-Konto bei der Gasprombank, das diese ihnen gern einräumt. Sie weisen nun die Gasprombank an, den Euro-Betrag der Gasrechnung von ihrem Euro-Konto auf ihr Rubel-Konto zu transferieren und zeitgleich von dort auf das Rubel-Konto der Muttergesellschaft Gasprom zu überweisen. Da das Risiko des Währungswechsels vom Empfänger getragen wird, waren und sind die Importeure gern bereit, die kleine Änderung d...