Teure Tickets

Kurz vor dem G20-Gipfel im Juli 2017 in Hamburg verbot der Bezirk Nord ein Camp von etwa 10.000 Aktivisten im Stadtpark – mit Verweis auf den Schutz der Grünanlage. Nur wenige Wochen später durfte die Rockseniorenkombo Rolling Stones ein Open-Air-Konzert in dem Park geben. Wenig überraschend ruinierten die rund 82.000 Besucher den Rasen der großen Festwiese. Warum die Behörden offenbar dem Veranstalter des Konzertes, der Firma »FKP Scorpio«, so gewogen waren, wurde später deutlich, als die sogenannte Ticketaffäre hochkochte. Der damalige Bezirkschef Harald Rösler (SPD) hatte vom Veranstalter 300 Kauf- und 100 Freikarten bekommen, die er eifrig an Mitarbeiter zur Belohnung für geleistete Dienste weiterreichte.

Am Freitag hat das Landgericht Hamburg Rösler nach einem viermonatigen Prozess zu einer ...