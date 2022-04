»Frauenfreundschaften oft unterschätzt«

Ihr Dokumentarfilm »Kevin« ist beim »Internationalen Frauen* Film Fest Dortmund + Köln« (IFFF) in der vergangenen Woche zur Eröffnung gelaufen. Darin geht es um eine global gelebte Frauenfreundschaft, die selbst einer großen Entfernung standhält: der zwischen Belo Horizonte in Brasilien, wo Sie zu Hause sind, und Uganda, wo Ihre Freundin Kevin lebt. Was war Ihnen wichtig zu schildern?

Männer haben beste Freunde, gehen zusammen durch dick und dünn. Frauenfreundschaften dagegen werden oft unterschätzt. Dabei können sie maßgeblich dabei helfen, Lebenskrisen zu bestehen. Kevin ist schon seit meiner Jugendzeit eine so großartige Freundin für mich. Wir haben uns damals im Sprachkurs in Deutschland kennengelernt, wo wir beide fremd waren. Später trennten sich unsere Wege, meiner führte zurück nach Brasilien, sie lebte in Uganda. Als ich deprimiert war, weil ich eine Fehlgeburt hatte und mein an Krebs erkrankter Vater dem Tode nah war, wusste ich intuitiv, dass mi...