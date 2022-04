Dreierbündnis am Mittelmeer

Griechenland, Israel und Zypern wollen »ihre Zusammenarbeit in der Energiewirtschaft ausweiten«. Das bekundeten ihre Außenminister am Dienstag bei einem Treffen in Athen. Einige Medien vermuteten, dass dabei auch über das gemeinsame Projekt einer unterseeischen Pipeline – der längsten der Welt – zwischen den israelischen Gasvorkommen im östlichen Mittelmeer und Süditalien gesprochen worden sei. Die drei Staaten hatten den Bau einer solchen Leitung unter dem Namen »East-Med Pipeline« zwar im Januar 2020 grundsätzlich vereinbart, sind mit dem Vorhaben aber seither keinen Schritt vorangekommen. Das liegt nicht zuletzt am Ausbleiben internationaler Investoren. Zusätzlich entmutigend wirkte eine Stellungnahme des US-Außenministeriums, die am 10. Januar veröffentlicht worden war und als Absage an eine Unterstützung des Projekts zu verstehen ist.

Das Außenministertreffen in Athen hat offenbar an der Lage nichts geändert. Es war, ebenso wie die regelmäßigen Begegn...