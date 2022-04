»Bei Völkerrechtsbruch misst die EU mit zweierlei Maß«

Ihr neuer Bericht »P for Plunder« über Phosphatexporte aus der Westsahara ist am Mittwoch erschienen. Warum sprechen Sie in diesem Zusammenhang von »Plünderung«?

Eigentlich vermeiden wir das Wort, aber es beschreibt die Situation ganz gut. Die Ressourcen der Westsahara, in diesem Fall das für Düngemittel weltweit unverzichtbare Phosphatgestein, werden unter der nun 46jährigen militärischen Besatzung durch Marokko schlichtweg geraubt und dann weltweit exportiert. Ohne die Zustimmung der Sahrauis ist die Ausbeutung völkerrechtswidrig.

Seit Ende 2020 herrscht in der Westsahara wieder Krieg zwischen der Befreiungsfront Polisario und Marokko. Dennoch hat der illegale Handel mit Phosphat im vergangenen Jahr sogar zugenommen?

Relativ ungestört vom Krieg hat sich 2021 das Exportvolumen auf circa 1,4 Millionen Tonnen erhöht. Marokko hat bereits in den 1980er Jahren mit dem Bau einer mehr als 2.500 Kilometer langen, verminten Mauer dafür gesorgt, dass die Kampfhandlun...