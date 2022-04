Zum Inhalt dieser Ausgabe | Verstärkte Propaganda Großbritannien: Anwerbeversuche des faschistischen »Asow«-Regiments laut Bericht erfolglos Dieter Reinisch Britische Behörden haben in den vergangenen Wochen davor gewarnt, dass das ukrainische »Asow«-Regiment seit Kriegsbeginn gezielt versucht, mit englischsprachiger Propaganda britische Faschisten zu rekrutieren. Laut einem Bericht gelingt das aber kaum: Die meisten Briten, die zum Kämpfen in die Ukraine gegangen seien, hätten sich der ukrainischen Fremdenlegion angeschlossen und seien Soldaten oder ehemalige Armeeangehörige, ohne dass »rechtsextreme« Verbindungen bekannt seien. In dem Bericht des britischen Antiterrorismus-Beratungs- und Versicherungsunternehmens »Pool Re« zum März heißt es, »das neofaschistische ›Asow‹-Regiment ist eine in Mariupol stationierte Einheit der ukrainischen Nationalgarde«. Die monatlichen Berichte – genannt »Pool Re:Solution« – sollen britischen Unternehmen bei der Einschätzung der nationalen und internationalen Terrorismusgefahr dienen. Die Informationen bezieht die Firma vorzugsweise aus Regierungs- und Geheimdienstkreisen. Sei...

