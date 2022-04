Von Rassismus getrieben

Das Ergebnis ist alarmierend. Am Mittwoch stellte die Opfer­beratungsstelle »Ezra« ihre jährliche Statistik rechter Gewalt in Thüringen für das Jahr 2021 vor. Insgesamt wurden 119 rechte, rassistische und antisemitische Gewaltstraftaten im Freistaat registriert, von denen mindestens 177 Menschen direkt betroffen waren, darunter auch 27 Kinder. Das mit Abstand häufigste Tatmotiv ist demnach mit 67 Prozent der registrierten Fälle weiterhin Rassismus. 16 Prozent der Angriffe zielten auf politische Gegnerinnen und Gegner, sieben Prozent richteten sich gegen Journalistinnen und Journalisten. Die Beratungsstelle konnte im vergangenen Jahr 234 Menschen unterstützen.

Beim überwiegenden Teil der Angriffe handelt es sich um Körperverletzungsdelikte. Die meisten Attacken wurden erneut in Erfurt und Jena gezählt – fast die Hälfte der registrierten Übergriffe fand in den beiden Städten statt. In die Statistik werden die Fälle aufgenommen, die anhand fester Kriterien de...