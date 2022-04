Der einzige Kandidat

Louis van Gaal hat Ronald ­Koeman seinen Segen schon gegeben. Der künftige Bonds­coach sei »ein guter Nachfolger«, sagte der erkrankte Trainer der niederländischen Fußballnationalmannschaft, ihn zurückzuholen »eine sehr vernünftige Entscheidung«. Dabei ließ Koeman die Elftal einst »im Unterhemd« stehen, wie es in dem berühmten Fan-Song »Hup Holland Hup« heißt. 2020 machte er nach zwei erfolgreichen Jahren von einer Klausel Gebrauch und wechselte zum FC Barcelona. Er sei damals »nicht im Unfrieden« gegangen, betonte Koeman, und wolle den erfolgreichen Weg »fortsetzen«. Nach der WM in Katar (21. November bis 18. Dezember) löst er van Gaal ab und tritt einen Vierjahresvertrag an.

