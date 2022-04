Kampf um Deutungshoheit im Netz

Die japanische Medienlandschaft ist um ein Nachrichtenportal reicher: Akira Kimura – emeritierter Politikprofessor der Universität Kagoshima in Südkyushu – hat am 1. April das Independent Speech Forum (Unabhängiges Diskussionsforum) mit News und TV gestartet. Obwohl er sich nicht auf eine politische Richtung festlegen will, gehören seine Themen zum linken Standardrepertoire: Frieden und Menschenrechte, Okinawas US-Militärbasen und die US-Vormundschaft über das Land. Nicht zufällig hat das Portal sein Quartier in Naha, dem Verwaltungssitz von Okinawa, aufgeschlagen.

Eine Person, die die Mediengründung begrüßt, ist der Journalist und Medienaktivist Daisuke Tsuda. Seit Jahren kämpft er für eine stärkere Präsenz linker Medien im Internet, wie er im jW-Gespräch am Sonnabend erklärte. 2013 gründete er selbst ein politisches Medienportal, »Politas TV«.

Jede Woche von Montag bis Freitag sitzt er vor der Kamera, um einen oder mehrere Spezialisten zu einem aktuellen ...