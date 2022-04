Hört sich hip an

»Ich bin übrigens demi«, raunt mir die Frau in der Ausstellung zu. »Oh, cool«, entgegne ich. »Wie Demi Moore.« Sie sieht mich bestürzt an, dann ziemlich geringschätzig – und geht. Hinterher erfahre ich, dass die Frau nicht Demi, sondern Sandra heißt. Demi, das ist ihre sexuelle Orientierung. Demisexuell.

Es ist doch immer wieder verblüffend, dass man auch als aufgeklärter Erwachsener nie auszulernen scheint auf dem weiten Feld der Sexualität. In der von ernsthaften Sorgen befreiten Nabelschau erkennt der wohlstandsgesättigte Mensch immer neue Facetten seiner Sexualität und erfindet Namen dafür. Das ist doppelt skurril. Zum einen schaffen ausgerechnet die Menschen, die behaupten, in keine Schublade zu passen, neue Schubladen, in die sie sich freiwillig stecken. Zum anderen benennen sie eben diese Schubladen mit immer ausgefalleneren Bezeichnungen, mit denen sie sich – als reichte es auf anderen Gebieten nicht dafür – vom Normalo abheben können. Das Ganze er...