Rechter Poltergeist

Wladimir Schirinowski, der am Mittwoch kurz vor Vollendung des 76. Lebensjahres in Moskau an den Folgen einer Covid-Infektion verstorben ist, war ein Veteran der russischen Innenpolitik seit dem Ende der Sowjetunion. Auch wenn er als Präsidentschaftskandidat nie über 9,35 Prozent (2008) hinauskam, hatte er sein festes Publikum, und die von ihm mitgegründete Liberaldemokatische Partei Russlands (LDPR) zog mit ihrer chauvinistisch-autoritären Propaganda regelmäßig mehr Wähler an, als Schirinowski persönlich im obersten Staatsamt sehen wollten. So wurde die LDPR bei den Wahlen 1993 stärkste politische Kraft (22,3 Prozent), bei den letzten Wahlen lag sie mit etwa 13 Prozent hinter der Regierungspartei »Einiges Russland« und der KPRF auf Platz 3.

Schirinowski war von der väterlichen Seite Jude, praktizierte diesen Glauben aber nicht – zumal sich sein leiblicher Vater und seine Mutter in den ersten Nachkriegsjahren trennten. Vor dem Beginn seines Studiums an der...