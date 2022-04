»Solidarität? Das ist pure Heuchelei«

In einem offenen Brief kritisiert das Potsdamer Netzwerk »Stadt für alle«, dass ein von der Stadtverwaltung für dieses Wochenende geplantes Benefizfest für Geflüchtete aus der Ukraine von Immobilienkonzernen gesponsert wird. Wieso gefällt es Ihnen nicht, dass die öffentliche Hand bei den Kosten entlastet wird?

Die öffentliche Hand wird nicht entlastet. Wenn Immobilienkonzerne ein solches Fest sponsern, ändert das nichts an den durch sie verursachten Pro­blemen auf dem Wohnungsmarkt in Potsdam. Die Stadt muss viel Geld dafür ausgeben, Geflüchtete aus der Ukraine in Hotels unterzubringen, weil es hier keine freien Wohnungen gibt. Sie bezahlen für große Gemeinschaftsunterkünfte, während Hunderte sogenannte möblierte Mikroappartements leer stehen, die von den Immobilienunternehmen betrieben werden. Das Geschäftsmodell der Sponsoren kostet die öf...