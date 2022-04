Einmal Glatze streicheln

Revival im Fritz-Walter-Stadion zu Kaiserslautern nach zwei Jahren Coronarestriktionen: Mehr als 28.000 selige Fußballfans, unter ihnen auch 1.000 Duisburger, wollten vergangenen Samstag die lang vermisste Betzenberg-Atmosphäre inhalieren und ins Rund widerhallen lassen, alles 3G-konform. Schneetreiben hin oder her, die Fahnen wehten in choreographierter Einheit, der Betze brannte. Dennoch mussten die ausgehungerten Fanseelen bis zur 37. Minute warten. Philipp Hercher flankte von der rechten Seitenlinie präzise an den kurzen Pfosten auf Terrence Boyd, der trotz zweifacher Deckung die Lücke ins lange Eck fand. Danach wollten dem Torjäger alle über den schönen Glatzkopf streicheln. Boyd, Neuzugang aus dem Winter, hatte jedenfalls gerade sein viertes Tor zu einem 1:0 geschossen, was die vergangenen Male immer zum Sieg geführt hatte.

Nach der Halbzeit ging es für Boyd und Co. dann Richtung euphorisierte Westkurve der Ultras...