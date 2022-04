Re: Mit Vollgas gegen die Langeweile

Schrottrennen in der finnischen Provinz

Die Kombination von Provinz, Langeweile und Schrottrennen ist vielversprechend, und dann noch in Finnland. Auf vereisten Straßen und zugefrorenen Seen fahren lustige Finnen und Finninnen in einer Amateur-Rallye-Serie mit umgebauten Autos, die nie wieder TÜV bekommen würden, um die Wette. Wichtiger als der Triumph sind die Gemeinschaft und die Möglichkeit, wenigstens für einen Tag der Ödnis zu entfliehen. Denn die lauert im Alltag der finnischen Provinz überall, besonders im Winter. D 2022.

Arte, 19.40 Uhr

Das MDR-Gelände in Leipzig

Vom Schlachthof zur Sendezentrale

Die Rundfunkanstalt in eigener Sache: Es ist nicht lange her, da wurden auf dem Leipziger MDR-Gelände keine Nachrichtensendungen, Unterhaltungsshows, Arzt- oder Zooserien produziert, sondern tonnenweise Fleisch und W...