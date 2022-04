Zum Inhalt dieser Ausgabe | Konformistische Rebellion »Querdenker«, »Demokratischer Widerstand«, »Freie Sachsen«. Protest aus lauter Identität mit den kapitalistischen Lebensverhältnissen Theo Wentzke Bei seinem Kampf um die Volksgesundheit in Pandemiezeiten trifft der bundesdeutsche Staat auf eine neue Art Gegnerschaft. Er sieht sich konfrontiert mit Protest gegen seine seuchenpolitischen Maßnahmen, mit offensiver Missachtung der verordneten Hygieneregeln sowie mit Hassattacken auf Politiker. Der Verfassungsschutz diagnostiziert einen neuen, »den Staat delegitimierenden Extremismus«, der natürlich nicht geduldet werden kann, weil die Staatsmacht schließlich ein Recht darauf hat, von den Bürgern als legitime Herrschaft anerkannt zu werden. Die andere Seite sieht sich ebenfalls im Recht, wenn sie gegen »Freiheitsberaubung« und »Coronadiktatur« aufsteht: Wo Recht zu Unrecht wird – so ihre erzdemokratische Rechtfertigung – wird Widerstand zur Pflicht! Wenn Gastwirte, die ihr Lokal schließen müssen, Soloselbständige, die ihr Einkommen verlieren und auf staatliche Hilfen angewiesen sind, Naturheilkundler, die ihr Immunsystem durch Impfungen bedroht sehen, ge...

