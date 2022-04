Über die (großen und kleinen) Dinge, die jetzt vermehrt in autobiographisch getönten Sachbüchern behandelt werden, habe ich bereits an früherer Stelle geschrieben. Vielleicht ist die Dingwertschätzung neben der fortschreitenden Musealisierung von Gegenständen (bis hin zu ganzen Lebensbereichen und -weisen) eine Alterserscheinung: Also dass man seine Aufmerksamkeit, wenn schon nicht auf die letzten, dann wenigstens auf die kleinen und kleinsten Dinge richtet, um sie mit Bedeutung/Erinnerung aufzuladen, und zum Reden zu bringen – da die menschlichen Gesprächspartner langsam wegsterben oder langweilig werden.

Die »Arnold-Hau-Schau« von Robert Gernhardt hat diese Dingorientierung in dem Film »Wenn das Milchkännchen erzählen könnte« beispielhaft an einem allzu geschwätzigen Milchkännchen auf einer gedeckten Kaffeetafel gezeigt. Der Film endet mit der aufklärerischen Versicherung: »Zum Glück ...