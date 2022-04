Historische Abstimmung

Das US-Onlineversandhaus Amazon ist international für miserable Arbeitsbedingungen, gnadenlose Ausbeutung und den Zynismus der Konzernführung bekannt. Da eine systematische Missachtung von Arbeitsrechten zum Geschäftsmodell gehört, werden Bemühungen der Arbeiter, sich zu organisieren, mit allen Mitteln bekämpft. Am Freitag abend (Ortszeit) musste das Management jedoch einen herben Rückschlag hinnehmen: Die Beschäftigten eines Lagers in Staten Island im US-Bundesstaat New York haben sämtlichen Einschüchterungsversuchen zum Trotz für die Gründung einer Gewerkschaftsvertretung gestimmt.

Mit 2.654 zu 2.131 Stimmen haben sich die Befürworter einer Beschäftigtenvertretung im Amazon-Lager durchgesetzt. Die Erleichterung der Initiatoren war groß, nach Bekanntgabe des Ergebnisses brach Jubel aus. »Wir wollen Jeff Bezos danken, ins All geflogen zu sein«, kommentierte Christian Smalls, der im vergangenen Jahr die Amazon Labor Union (ALO) ins Leben gerufen hatte, nach...