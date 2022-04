Re: Fremd im eigenen Körper

Die Anzahl geschlechtsangleichender Operationen steigt in vielen europäischen Ländern seit Jahren teils stark an – so auch in Deutschland. Vor allem immer mehr junge Leute unter 30 lassen sich operieren. Was bedeutet diese Entwicklung? D 2021.

Arte, 19.40 Uhr

Zeit zu leben und Zeit zu sterben

Ein auf dem Remarque-Roman basierendes Melodram von Douglas Sirk, der Hans Detlef Sierck hieß, bevor ihn seine Landsleute vertrieben. Im Winter 1944 bekommt Ernst Gräber Fronturlaub und reist in seine zerbombte Heimatstadt. Er verliebt sich in Elisabeth, die Tochter seines Hausarztes, der ins Konzentrationslager kam. Es kommt zur Heirat, doch dann sind die freien Tage verstrichen, und Ernst muss zurüc...