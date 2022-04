Angezählter des Tages: Andrij Melnyk

Andrij Melnyk, seines Zeichens ukrainischer Botschafter in der BRD, hat angeblich einen Abschluss in internationalem Recht. Insofern dürfte ihm die Wiener Konvention über den Status von Diplomaten bekannt sein, die unter anderem untersagt, sich in die inneren Angelegenheiten der Gastländer einzumischen. Notfalls hätte Melnyk sicher Zeit, auf der Fahrt von Berlin nach München zur nächsten Ehrung des Nazikollaborateurs Stepan Bandera seine Kenntnisse dieses Dokuments aufzufrischen. Denn was der Mann sich seit Jahren herausnimmt, das schlägt allen diplo­matischen Benimmregeln ins Gesicht. Bunde...