US-Handlanger in Brüssel

Die Europäische Union unterwirft sich nun auch in ihrer Außenpolitik gegenüber Kuba vollständig dem Diktat der USA. Zwei Tage nach einem Treffen zwischen dem EU-Beauftragten für Menschenrechte, Eamon Gilmore, und US-Unterstaatssekretärin Lisa Peterson äußerte sich der Außenberater Josep Borrell vergangene Woche »besorgt« über Urteile gegen Teilnehmer der Ausschreitungen am 11. und 12. Juli 2021 in Kuba. Borrell bezeichnete das Strafmaß für überführte Gewalttäter, die unter anderem 44 staatliche Geschäfte geplündert und teilweise zerstört, öffentliche Einrichtungen, Krankenhäuser, Kitas, Wechselstuben und Tankstellen angegriffen, Verkehrsmittel beschädigt, sowie Gebäude, Privatpersonen und Polizisten mit Molotowcocktails attackiert hatten, als »unverhältnismäßig«. Der EU-Außenbeauftragte forderte die kubanischen Gerichte außerdem auf, der »diplomatischen Gemeinschaft« die »Teilnahme an den Prozessen zu ermöglichen«.

Kubas Außenminister Bruno Rodríguez wies ...