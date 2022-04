Zum Inhalt dieser Ausgabe | Exempel an »Ella« statuiert Klimaschutzaktivistin in Berufungsverfahren zu 21 Monaten Haft verurteilt Henning von Stoltzenberg Mit einer Verurteilung zu 21 Monaten Haft ohne Bewährung endete am Freitag nachmittag der Berufungsprozess gegen die als »Ella« bekannte Klimaaktivistin vor dem Gießener Landgericht. Ihr wird vorgeworfen, im Jahr 2020 bei der Räumung von Baumhäusern im Dannenröder Forst, der aufgrund eines Autobahnausbaus bedroht ist, in mehreren Metern Höhe nach einem SEK-Beamten getreten und einen Kniestoß ausgeführt zu haben. Obwohl die auf Video festgehaltene Beinbewegung nachweislich erkennbar keinen Beamten berührte, dient sie als Begründung, um die nunmehr fast eineinhalb Jahre Untersuchungshaft zu rechtfertigen. Selbst der Umstand, dass die SEK-Beamten nach Sichtung der Aufnahmen im Prozess ihre Falschaussagen eingestanden hatten, änderte daran nichts. Zudem stellte sich heraus, dass die zur Räumung des Protestcamps eingesetzten Beamten mit Spezial...

Artikel-Länge: 4071 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen