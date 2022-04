Schreien darfst du

Sich angemessen zum Neuen verhalten ist eigentlich leicht. Man muss es bloß kommen lassen und währenddessen nicht mit dem Nachdenken aufhören. Wenn Neues in die Welt tritt, spaltet sich die Schar der Vorschnellen gern in die üblichen zwei Lager, Evangelisten und Apokalyptiker. Das war bei der Glühlampe so und beim Kino, bei der Atombombe und als die Kartoffel nach Preußen kam. Vermutlich wird es auch beim Buchdruck und beim Faustkeil nicht anders gewesen sein. Und beim Rad. Platon polterte gegen die Erfindung der Schrift. Woher wir das wissen? Er gab es uns schriftlich, im »Phaidros«.

Auch das Entstehen des Internets machte da keine Ausnahme, und auch hier irrten beide Gruppen. Am Ende hat das Netz weder den befürchteten Untergang der Kultur gebracht noch die erhoffte große Freiheit von Wasauchimmer. Was es sein würde, wurde klar, nachdem man es hatte kommen lassen. Und als es soweit war, ganz entfaltet, sah es so aus, als hätte man auch vorher schon drauf...