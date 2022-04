Schutz der Frauenarbeit im Sozialismus

Um eine umfassende Vorstellung über die Situation der Frauen unter der Diktatur des Proletariats zu erhalten, werden wir jetzt untersuchen, wie die allgemeinen Regeln über den Arbeitsschutz in der Arbeitsgesetzgebung in Sowjetrussland aussehen. Die wichtigste Errungenschaft der Revolution ist für die Arbeiter und Arbeiterinnen natürlich der Achtstundentag. (…) In besonders gesundheitsschädlichen Betrieben – z. B. in der Tabakindustrie und in einigen Fabriken der chemischen Industrie – ist die tägliche Arbeitszeit auf sechs beziehungsweise sieben Stunden herabgesetzt worden. Es gibt ein generelles Verbot der Nachtarbeit für Frauen, und für männliche Arbeiter wurde die Nachtarbeit auf sieben Stunden begrenzt. (…)

Diese Vorschriften werden in der Praxis leider nicht überall eingehalten. In den hektischen Jahren des Bürgerkrieges war man häufig gezwungen, gegen diese Vorschriften zu verstoßen. (…) Das Volkskommissariat für Arbeit ordnete am 4. Oktober 1919 ein...