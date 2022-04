Gegründet 1947 Sa. / So., 2. / 3. April 2022, Nr. 78

Zum Inhalt dieser Ausgabe | Müde und erschöpft Flüchtende aus der Ukraine in Polen: Versorgung der Menschen von vielen Freiwilligen gestemmt Karin Leukefeld Chelm ist eine Kleinstadt im Osten von Polen. Bis zum polnisch-ukrainischen Grenzübergang Dorohusk/Starowojtowe sind es rund 25 Kilometer. Die Menschen, die seit dem letzten Februarwochenende Tag und Nacht am Bahnhof von Chelm mit dem Zug eintreffen, fliehen aus der Ukraine. In den Morgenstunden des 24. Februar marschierten russische Truppen dort ein. Zumeist sind es Frauen und Kinder, die müde und erschöpft in den Abteilen warten, bis man ihnen das Zeichen zum Ausstieg gibt. Freiwillige Helfer mit gelben Westen gehen durch die Züge und verteilen Essen. Sie öffnen jede Abteiltür und fragen freundlich: »Haben Sie Hunger, Durst? Hier bitte, das ist für Sie und die Kinder. Sie müssen sich noch gedulden.« Die Kinder blicken neugierig durch die Fenster auf die fremde Stadt. Stumm schaut eine Mutter in die Kamera eines ausländischen Fotografen, dessen Fragen sie nicht versteht. Das Prozedere am Grenzübergang ist zäh. Waggon für Waggon wird geleert, der letzte mac...

Artikel-Länge: 4440 Zeichen

