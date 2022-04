Atlantik ohne Graben

Von »freedom gas« hatte US-Präsident Donald Trump gesprochen, als er vor drei Jahren in Europa energisch für den Bezug von US-Flüssiggas zu werben begann. Die Frackingbranche in den Vereinigten Staaten boomte, suchte neue Absatzmärkte – und in Europa schien sich die Chance zu ergeben, den Machtkampf des Westens gegen Russland zu nutzen, um auf die Verdrängung russischen Pipelinegases hinzuwirken. Auf PR-Ebene kam dabei letztlich der Kampfbegriff »freedom gas« heraus. Am Freitag vergangener Woche trafen nun Trumps Nachfolger Joseph Biden und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brüssel zusammen, um konkret über eine schnelle Ausweitung von US-Flüssiggaslieferungen nach Europa zu verhandeln. Der Ukraine-Krieg, die drakonischen westlichen Russland-Sanktionen und die Absicht der westlichen Mächte, Moskau durch den Entzug seiner Rohstoffeinkünfte so massiv wie möglich zu schaden, hatten eine neue Lage hervorgebracht. US-Flüssiggas war auf dem alte...