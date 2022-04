Die Internationale der Großmütter

Sonntag, 27. März

Joseph Biden hat heute in Polen versehentlich zu Putins Beseitigung aufgerufen (»cannot remain in power«). Moskau: sauer. Macron: verstört. Bidens Sprecher: War nicht so gemeint, er habe wohl kurz den Redetext verlassen. Für seinen Sprechdurchfall ist der verkalkte US-Präsident seit Jahrzehnten berüchtigt, aber es war das Mal, dass er beim Filibustern einen Atomkrieg riskiert. Sein wächsernes Gesicht, das er aufsetzt, wenn er seine Vorlesungen herauspresst, mit viel Druck, damit er die Worte nicht verschluckt, erinnert an den späten Boris Jelzin. Das wirft die Frage auf, wer nach Bidens endgültiger Umnachtung der nächste Leader der taumelnden Nation unter Gott wird. Oje.

Die SPD hat sich bei der Wahl an der Saar die absolute Mehrheit geholt, und für Die Linke gab es die nächste Klatsche. Keine Überraschung. Die Welt brennt wie 1914 an allen Ecken und Enden, und die Linkspartei will nicht mehr links sein. Also wird sie gar nicht mehr sein.

